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В Магнитогорске нашли самокатчиков, сбивших двух 4-летних детей на тротуаре

Два похожих дорожных происшествия случились в праздничные выходные. Сотрудники полиции начали розыск нарушителей и вычислили их. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Магнитогорска.

Источник: Вечерний Челябинск

Аварии с участием самокатчиков произошли 9 и 11 мая: одна была зафиксирована около дома № 38д на улице Труда, вторая — возле дома № 174а на проспекте Карла Маркса. В обоих случаях пострадали 4-летние дети, которые шли по пешеходному тротуару вместе со своими мамами. Они получили ушибы. Самокатчики же скрылись с мест ДТП.

В городской ГАИ отметили, что в рамках административного расследования правоохранительные органы нашли водителей электросамокатов. Личности были установлены по запросам в сервисы проката.

«В ходе проверки установлено, что виновниками ДТП являются 15-летние подростки, оформившие договор краткосрочной аренды электросамокатов через мобильное приложение. Запись с камеры наружного наблюдения маршрута передвижения приобщена к материалам дела об административном правонарушении», — прокомментировали в ведомстве.

Сейчас правоохранители продолжают проверку. В ее рамках в том числе дадут оценку действиям родителей, в части обучения детей ПДД.