В Магнитогорске нашли самокатчиков, сбивших двух 4-летних детей на тротуаре

Аварии с участием самокатчиков произошли 9 и 11 мая: одна была зафиксирована около дома № 38д на улице Труда, вторая — возле дома № 174а на проспекте Карла Маркса. В обоих случаях пострадали 4-летние дети, которые шли по пешеходному тротуару вместе со своими мамами. Они получили ушибы. Самокатчики же скрылись с мест ДТП.