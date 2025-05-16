Прокуратура проведет проверку по факту хождения подростков на крыше в Омске

«Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности органов системы профилактики, а также даст оценку защищенности здания от незаконного проникновения», — прокомментировали «КП Омск» ситуацию в ведомстве. Здание было выставлено на торги 17 мая 2023 года. Помещения давно не эксплуатируются и представляют опасность для окружающих.