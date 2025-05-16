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Прокуратура проведет проверку по факту хождения подростков на крыше в Омске

Несовершеннолетние ходили по крыше заброшенного здания завода имени Козицкого.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области проведет проверку по факту проникновения на территорию заброшенного помещения завода имени Козицкого в Омске подростков. Ведомство будет устанавливать причины отсутствия охраны и ограждения на объекте, представляющем опасность, а также проведет проверку работы органов системы профилактики.

«Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности органов системы профилактики, а также даст оценку защищенности здания от незаконного проникновения», — прокомментировали «КП Омск» ситуацию в ведомстве. Здание было выставлено на торги 17 мая 2023 года. Помещения давно не эксплуатируются и представляют опасность для окружающих.

Ранее мы писали, что прокуратура добилась улучшения жилищных условий для омских детей-сирот.