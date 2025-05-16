Украина потеряла еще один истребитель F-16

Ранее сообщалось о загадочных исчезновениях истребителей F-16 на территории Украины. 12 апреля представители Военно-воздушных сил страны официально признали утрату одного из этих самолетов, а также подтвердили гибель пилота в ходе выполнения боевой задачи.