Неправедные галоши: прикамец принарядился за чужой счет и попал на скамью подсудимых

Нигде не работающий фигурант жил тем, что собирал банки и сдавал их в пункт приемки металла. Такого заработка едва хватало на выпивку и незамысловатую закуску. Поэтому, найдя возле магазина банковскую карту, соликамец первым делом зашел в супермаркет проверить, есть ли на ней деньги. Совершив пробную покупку, незначительную по стоимости, мужчина решил пройтись по магазинам. Он совершил около 20 покупок на сумму более 10 тысяч рублей: алкоголь и продукты, табачные изделия, галоши и костюм. Ближе к вечеру, опьянев за чужой счет, соликамец утратил бдительность и где-то забыл карту.