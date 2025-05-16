Неправедные галоши: прикамец принарядился за чужой счет и попал на скамью подсудимых

В Соликамске завершено расследование уголовного дела по признакам кражи с банковского счета. Обвинение предъявлено местному жителю 1980 года рождения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Нигде не работающий фигурант жил тем, что собирал банки и сдавал их в пункт приемки металла. Такого заработка едва хватало на выпивку и незамысловатую закуску. Поэтому, найдя возле магазина банковскую карту, соликамец первым делом зашел в супермаркет проверить, есть ли на ней деньги. Совершив пробную покупку, незначительную по стоимости, мужчина решил пройтись по магазинам. Он совершил около 20 покупок на сумму более 10 тысяч рублей: алкоголь и продукты, табачные изделия, галоши и костюм. Ближе к вечеру, опьянев за чужой счет, соликамец утратил бдительность и где-то забыл карту.
Владельцем карты оказался 63-летний местный житель. Обнаружил пропажу он лишь через несколько дней, когда хотел оплатить покупки. В истории списания он увидел, что картой пользовались в нескольких магазинах, заблокировал ее и обратился в полицию.
Правоохранители быстро задержали предполагаемого виновника. Он признался в содеянном и обязался возместить материальный ущерб.
Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.