В Ангарске двух организаторов смертельной гонки отправили под домашний арест

В Ангарске двух организаторов нелегальной гонки отправили под домашний арест на два месяца. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре Иркутской области, 32 и 34-летнюю женщину подозревают по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшим смерть человека.
Напомним, в ночь на 11 мая 2025 года на трассе «Ангарск — Тальяны» произошла жуткая авария — водитель «Тойоты Чайзер» влетел в толпу, которая стояла на обочине. Погибла 17-летняя девушка, еще два человека получили травмы.
Ранее стало известно, что автомобилист, не совладавший с управлением, также проведет под домашним арестом два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что двух мошенников осудят в Ангарске за фиктивную продажу авто на 20 миллионов рублей.