В Ангарске двух организаторов смертельной гонки отправили под домашний арест

В Ангарске двух организаторов нелегальной гонки отправили под домашний арест на два месяца. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре Иркутской области, 32 и 34-летнюю женщину подозревают по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшим смерть человека.