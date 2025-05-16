Два человека пострадали при пожаре в екатеринбургской девятиэтажке

При пожаре пострадали два человека.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, на площади в десять квадратных метров огнем было повреждено домашнее имущество, внутренняя отделка в квартире на втором этаже муниципального 9-этажного жилого дома.
Звенья газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасли десять человек. До прибытия пожарных сами эвакуировались 43 человека, в том числе десять детей. Пострадали два человека.
В борьбе с огнем участвовали 14 единиц техники и 46 человек личного состава. В 04:18 огонь локализовали, в 04:20 ликвидировали открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 05:31.
За прошедшие сутки, по данным областного главка МЧС, было зарегистрировано 17 техногенных пожаров. Погибших, пострадавших, спасенных нет. Также пожарно-спасательные подразделения реагировали на два дорожно-транспортных происшествия. Пострадали два человека (взрослые), погибших, спасенных нет.