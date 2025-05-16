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Два человека пострадали при пожаре в екатеринбургской девятиэтажке

Ночью 16 мая, в 03:22, в Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Красина.

При пожаре пострадали два человека.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, на площади в десять квадратных метров огнем было повреждено домашнее имущество, внутренняя отделка в квартире на втором этаже муниципального 9-этажного жилого дома.

Звенья газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасли десять человек. До прибытия пожарных сами эвакуировались 43 человека, в том числе десять детей. Пострадали два человека.

В борьбе с огнем участвовали 14 единиц техники и 46 человек личного состава. В 04:18 огонь локализовали, в 04:20 ликвидировали открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 05:31.

За прошедшие сутки, по данным областного главка МЧС, было зарегистрировано 17 техногенных пожаров. Погибших, пострадавших, спасенных нет. Также пожарно-спасательные подразделения реагировали на два дорожно-транспортных происшествия. Пострадали два человека (взрослые), погибших, спасенных нет.