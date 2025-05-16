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Главврач Самарской областной станции скорой помощи задержан за взятку

Главврач получил взятку 100 000 рублей за трудоустройство женщины фельдшером.

В Новокуйбышевске на главного врача Самарской областной станции скорой медицинской помощи заведено уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки, сопряженное с вымогательством». Фигурант уголовного дела задержан. Задержание провели сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского отдела полиции.

По данным оперуполномоченных в октябре 2022 года, главврач получил взятку 100 000 рублей от 39-летней женщины за помощь в трудоустройстве на должность фельдшера скорой медицинской помощи, сообщили в областном Главке полиции.

По информации Следственного управления Самарской области, в настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, проводится сбор доказательственной базы и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.