Суд отправил под домашний арест организаторов автогонок в Ангарске

Ночью 11 мая на девятом километре автотрассы Ангарск-Тальяны произошел дорожный инцидент. Водитель автомобиля Toyota Chaser не справился с управлением и сбил несколько человек, находящихся на обочине, затем врезался в автомашину Honda Civic и съехал в кювет. ЧП произошло во время проведения нелегальных гонок. В результате на месте происшествия погибла 17-летняя девушка, еще двое зрителей с травмами были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. Водитель — ранее не судимый 31-летний житель Ангарска, совершивший наезд, и две местные жительницы, подозреваемые в организации гонок, были задержаны.