За сутки в Свердловской области ликвидировали 17 пожаров

За минувшие сутки свердловские спасатели потушили 17 пожаров, пять из которых случились в жилом секторе.
Так, накануне в деревне Бекленищева на улице Октябрьская горела кровля частного жилого дома на площади 5 квадратных метров. Огонь потушили за 5 минут 4 спасателя на двух спецмашинах.
В СНТ «Сосновый боры в поселке Бобровский горела частная баня на площади 70 “квадратов”. Пожар потушили за час 8 специалистов на четырех единицах техники.
В Екатеринбурге на улице Изоплитная горело неэксплуатируемое строение на площади 150 квадратных метров. Возгорание ликвидировали за 68 минут 20 спасателей на пяти спецмашинах.
На Набережной Рабочей Молодежи в Екатеринбурге горели личные вещи на балконе и в квартире на седьмом этаже 9-этажки. Пожар на площади 7 «квадратов» тушили почти полчаса 30 специалистов МЧС на 10 единицах техники.