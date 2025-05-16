За сутки в Свердловской области ликвидировали 17 пожаров

На Набережной Рабочей Молодежи в Екатеринбурге горели личные вещи на балконе и в квартире на седьмом этаже 9-этажки. Пожар на площади 7 «квадратов» тушили почти полчаса 30 специалистов МЧС на 10 единицах техники.