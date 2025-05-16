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За сутки в Свердловской области ликвидировали 17 пожаров

О погибших и пострадавших в результате пожаров не сообщается.

За минувшие сутки свердловские спасатели потушили 17 пожаров, пять из которых случились в жилом секторе.

Так, накануне в деревне Бекленищева на улице Октябрьская горела кровля частного жилого дома на площади 5 квадратных метров. Огонь потушили за 5 минут 4 спасателя на двух спецмашинах.

В СНТ «Сосновый боры в поселке Бобровский горела частная баня на площади 70 “квадратов”. Пожар потушили за час 8 специалистов на четырех единицах техники.

В Екатеринбурге на улице Изоплитная горело неэксплуатируемое строение на площади 150 квадратных метров. Возгорание ликвидировали за 68 минут 20 спасателей на пяти спецмашинах.

На Набережной Рабочей Молодежи в Екатеринбурге горели личные вещи на балконе и в квартире на седьмом этаже 9-этажки. Пожар на площади 7 «квадратов» тушили почти полчаса 30 специалистов МЧС на 10 единицах техники.