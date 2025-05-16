Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за расселения пансионата в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с самарским пансионатом «Зеленая роща». Более сотни его постояльцев, среди которых есть маломобильные граждане, хотят выселить. Проблемы начались после того, как у санатория имени Чкалова, где располагается пансионат, сменился собственник.
— Председатель СК России затребовал доклад о промежуточных результатах расследования, — прокомментировала пресс-служба ведомства.
Уточняется, что уголовное дело заведут по статье 330 УК РФ о самоуправстве.
На днях ситуацию с пансионатом прокомментировали власти. Этот имущественный спор надо решать в суде. Собственнику пансионата предложили расселить пожилых людей в другие учреждения, но он не согласился, так как там нужен ремонт. Сейчас «Зеленая роща» работает в обычном режиме.