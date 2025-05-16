В Анапе одного туриста на кайте унесло в открытое море, а другой — упал с обрыва

Еще одному мужчине понадобилась помощь спасателей в районе лестницы «300 ступеней». Он гулял вдоль обрыва и сорвался вниз. Прибывшие на место спасатели увидели человека, из последних сил державшегося за траву на почти отвесном склоне. При помощи альпинистского снаряжения его вытащили наверх и передали медикам.