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В Анапе одного туриста на кайте унесло в открытое море, а другой — упал с обрыва

Обоим пострадавшим помогли спасатели.

Источник: соцсети

В Анапе спасатели пришли на помощь любителю кайтсерфинга. Мужчина вышел в море в районе станицы Благовещенской, а вернуться на берег уже не смог. Сильный ветер начал относить его от суши.

Турист вызвал спасателей. Те взяли его на борт и доставили на берег.

Еще одному мужчине понадобилась помощь спасателей в районе лестницы «300 ступеней». Он гулял вдоль обрыва и сорвался вниз. Прибывшие на место спасатели увидели человека, из последних сил державшегося за траву на почти отвесном склоне. При помощи альпинистского снаряжения его вытащили наверх и передали медикам.