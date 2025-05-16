Владимир Путин назначил восемь федеральных судей в Башкирии

На официальном портале правовой информации опубликован указ президента России Владимира Путина о назначении новых судей в Башкирии. Документ предусматривает кадровые перестановки в судах различных уровней на шестилетний срок.
В Нефтекамском городском суде председателем назначен Вильмир Хуснутдинов, а его заместителем стал Алексей Окишев. В Стерлитамакском городском суде заместителем председателя назначен Филюс Каримов, аналогичную должность в Орджоникидзевском районном суде Уфы занял Тимур Хасанов.
Также президентский указ коснулся районных судов республики. В Дюртюлинском районном суде судьей стала Юлия Коробко, в Сибайском городском суде — Роман Микрюков. Кировский районный суд Уфы возглавила Кристина Гареева, а в Ленинском районном суде уфимской столицы судьей назначена Резеда Шайсултанова.
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