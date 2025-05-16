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На трассе Пермь — Екатеринбург легковушка влетела в грузовик Volvo

На свердловской трассе в стоящий на обочине грузовик влетела легковушка.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

На трассе Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе16 мая около 06:30 произошло ДТП, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

По данным ГАИ, 69-летний водитель иномарки Nissan Terrano наехал на грузовик Volvo с полуприцепом Schmitz, который стоял на обочине.

— В результате ДТП водитель легкового автомобиля с различными травмами госпитализирован в городскую больницу Первоуральска, — уточняют в Госавтоинспекции.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ведомства. По факту ДТП назначена проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и необходимости быть внимательными за рулём.