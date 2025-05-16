В Новороссийске ночью произошла авария на магистральном водоводе

В Новороссийске ночью прорвало магистральный водовод.
Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Андрей Кравченко.
«Сегодня в 3:30 произошла утечка на магистральном водоводе по улице Пограничной. Выехал на место аварии», — написал градоначальник.
Сотрудники аварийных бригад водоканала проводят восстановительные работы.
Как уточнили в МЦУ города, подача воды утром будет с 6 до 9 часов. В течение дня по заявкам населения будет организован подвоз воды автоцистернами.
Напомним, в Краснодаре более 30 улиц остались без горячей воды из-за аварии. Специалисты устраняли утечку на сети теплоснабжения по ул. Ким. Всего без горячей воды оставались жители 34 улиц в Центральном округе.