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Опасного рецидивиста экстрадировали из Армении в Казахстан

АСТАНА, 16 мая — Sputnik. Опасного рецидивиста экстрадировали из Еревана в Казахстан сообщает Генеральная прокуратура.

Источник: Пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана

Доставили мужчину сотрудники прокуратуры и МВД при содействии посольства Казахстана в Армении. Его намерены привлечь к уголовной ответственности за покушение на убийство.

Указанное лицо в сентябре 2024 года в городе Петропавловске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений нанесло ножом множественные колото-резаные раны в жизненно важные органы потерпевшего, жизнь которого удалось спасти путем оказания экстренной медицинской помощи. После совершения преступления злоумышленник от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск.

сообщила Генпрокуратура

В октябре 2024 года он был задержан на территории Армении и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.