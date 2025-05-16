Опасного рецидивиста экстрадировали из Армении в Казахстан

Доставили мужчину сотрудники прокуратуры и МВД при содействии посольства Казахстана в Армении. Его намерены привлечь к уголовной ответственности за покушение на убийство.
Указанное лицо в сентябре 2024 года в городе Петропавловске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений нанесло ножом множественные колото-резаные раны в жизненно важные органы потерпевшего, жизнь которого удалось спасти путем оказания экстренной медицинской помощи. После совершения преступления злоумышленник от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск.
В октябре 2024 года он был задержан на территории Армении и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.