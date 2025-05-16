Опасного рецидивиста экстрадировали из Армении в Казахстан

Указанное лицо в сентябре 2024 года в городе Петропавловске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений нанесло ножом множественные колото-резаные раны в жизненно важные органы потерпевшего, жизнь которого удалось спасти путем оказания экстренной медицинской помощи. После совершения преступления злоумышленник от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск.