За сутки донские спасатели потушили 11 техногенных пожаров

На месте ЧП работали 120 специалистов и 30 единиц техники.
В ведомстве предупредили, что в центральных районах и Приазовье прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
Ростовская область, 16 мая 2025. DON24.RU. За минувшие сутки донские спасатели ликвидировали 11 техногенных пожаров и два ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Кроме того, сотрудники ведомства отреагировали на два происшествия на воде.
На месте ЧП работали 120 специалистов и 30 единиц техники.
В ведомстве предупредили, что в центральных районах и Приазовье прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.