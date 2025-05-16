Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки донские спасатели потушили 11 техногенных пожаров

Ростовская область, 16 мая 2025. DON24.RU. За минувшие сутки донские спасатели ликвидировали 11 техногенных пожаров и два ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Кроме того, сотрудники ведомства отреагировали на два происшествия на воде.

Источник: Don24.ru

На месте ЧП работали 120 специалистов и 30 единиц техники.

В ведомстве предупредили, что в центральных районах и Приазовье прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.