За сутки донские спасатели потушили 11 техногенных пожаров

Ростовская область, 16 мая 2025. DON24.RU. За минувшие сутки донские спасатели ликвидировали 11 техногенных пожаров и два ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Кроме того, сотрудники ведомства отреагировали на два происшествия на воде.