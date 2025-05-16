Кто такой генерал Мордвичев, которого назначили на пост командующего Сухопутными войсками России

С началом специальной военной операции на Украине в 2022 году Мордвичев как командующий 8-й армией ЮВО руководил операцией по освобождению Мариуполя. Весной 2022 года он лично командовал штурмом города, включая решающую операцию на заводе «Азовсталь». Несмотря на численное равенство сил с противником, Мордвичев грамотно распределил резервы, вымотал украинские силы и принудил их к капитуляции. Военный корреспондент Андрей Коц назвал эту операцию «невероятной с точки зрения военной науки». Во время боев Мордвичев получил ранение, но вскоре вернулся в строй. Глава Чечни Рамзан Кадыров, опровергая слухи о гибели генерала в Чернобаевке, лично встретился с ним в Мариуполе, назвав его «самым лучшим командующим».