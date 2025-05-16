Кто такой генерал Мордвичев, которого назначили на пост командующего Сухопутными войсками России

Андрей Мордвичев может быть назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ.
Генерал-полковник Андрей Мордвичев назначен командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил России. Он сменил на этом посту Олега Салюкова, переведенного на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ.
Мордвичев, известный как «генерал-прорыв», прославился руководством ключевыми операциями в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, включая освобождение Мариуполя и Авдеевки. Его стремительная карьера, боевой опыт и репутация решительного командира сделали его одной из самых заметных фигур в Российской Армии. Кто такой Андрей Мордвичев, его заслуги и достижения — в материале URA.RU.
Биография Мордвичева: путь военачальника.
Андрей Николаевич Мордвичев родился 14 января 1976 года в городе Павлодаре (Казахская ССР, ныне Казахстан). С юности выбрав военную стезю, он поступил в Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, которое окончил в 1997 году. В 2006 году он завершил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ имени Фрунзе, а в 2016 году — в Военной академии Генерального штаба ВС РФ, что стало важным шагом в подготовке к высшим командным должностям.
Рамзан Кадыров (слева) и Андрей Мордвичев обмениваются рукопожатием во время встречи в марте 2022 годаФото: Пресс-служба главы ЧР / ТАСС.
Мордвичев начал службу в Сухопутных войсках, последовательно занимая должности командира мотострелкового взвода, роты, батальона. В 2008 году, по данным сайта депутата Госдумы Дмитрия Саблина, он участвовал в грузино-абхазском конфликте, командуя 28-й мотострелковой бригадой. С 2010 года Мордвичев занимал пост заместителя командира 5-й отдельной мотострелковой бригады в Московском военном округе (полигон Алабино).
В апреле 2011 года, будучи полковником, он возглавил 4-ю отдельную гвардейскую Кантемировскую танковую бригаду Западного военного округа. Под его руководством бригада получила высокие оценки по всем видам боевой подготовки, что укрепило его репутацию как талантливого командира. С 2012 года Мордвичев командовал 7-й гвардейской танковой бригадой в Челябинской области, а в 2013 году, по данным Минобороны, руководил передовым соединением Восточного военного округа.
Ключевые этапы карьеры: от корпусов до армий.
После окончания Военной академии Генштаба в 2016 году Мордвичев был назначен заместителем командира корпуса. В 2017 году он возглавил 68-й армейский корпус Восточного военного округа и стал начальником Южно-Сахалинского гарнизона, приняв Парад Победы в Южно-Сахалинске. С 2017 по 2019 годы он занимал пост начальника штаба и первого заместителя командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа, дислоцированной в Сибири. При его участии военнослужащие впервые отработали строительство «Сирийского вала» — оборонительных сооружений, заимствованных из опыта сирийской кампании.
С 2019 по 2021 годы Мордвичев служил начальником штаба и первым заместителем командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) в Новочеркасске. В ноябре 2021 года он был назначен ее командующим, а 8 декабря того же года получил звание генерал-лейтенанта. С 2022 по 2023 годы он занимал пост заместителя командующего войсками ЮВО, продолжая участвовать в ключевых операциях.
Роль в СВО: Мариуполь, Авдеевка и «Очеретинский цветок».
С началом специальной военной операции на Украине в 2022 году Мордвичев как командующий 8-й армией ЮВО руководил операцией по освобождению Мариуполя. Весной 2022 года он лично командовал штурмом города, включая решающую операцию на заводе «Азовсталь». Несмотря на численное равенство сил с противником, Мордвичев грамотно распределил резервы, вымотал украинские силы и принудил их к капитуляции. Военный корреспондент Андрей Коц назвал эту операцию «невероятной с точки зрения военной науки». Во время боев Мордвичев получил ранение, но вскоре вернулся в строй. Глава Чечни Рамзан Кадыров, опровергая слухи о гибели генерала в Чернобаевке, лично встретился с ним в Мариуполе, назвав его «самым лучшим командующим».
Сергей Шойгу (слева) и Андрей Мордвичев, награжденный медалью «Золотая звезда» за взятие АвдеевкиФото: Дмитрий Харичков / РИА Новости.
С 16 февраля 2023 года Мордвичев возглавил Центральный военный округ (ЦВО), сменив генерал-полковника Александра Лапина, и одновременно стал командующим группировкой войск «Центр» (позывной «Отважные») в зоне СВО. Под его руководством в феврале 2024 года была освобождена Авдеевка — мощный укрепрайон ВСУ, считавшийся «неприступной крепостью». Операция позволила отодвинуть линию фронта от Донецка, снизив угрозу обстрелов. Президент Владимир Путин направил Мордвичеву телеграмму с благодарностью, а 28 марта 2024 года тогда еще министр обороны Сергей Шойгу вручил ему медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации за мужество и героизм.
Весной и летом 2024 года Мордвичев создал плацдарм в районе Очеретино (ДНР), известный как «Очеретинский цветок», который стал основой для дальнейшего наступления. Военный волонтер Роман Алехин отметил, что на участке Мордвичева наблюдается самое быстрое продвижение российских войск, а председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал его «одним из самых решительных боевых генералов».
Назначение главкомом Сухопутных войск.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКомандовал Сухопутными войсками и парадами: чем известен Олег Салюков, назначенный Путиным на новую должность.
Мордвичев был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом стало известно 15 мая. Прежний руководитель Сухопутных войск Олег Салюков был освобожден от должности в связи с возрастом — 21 мая ему исполнится 70 лет. Согласно указу президента России Владимира Путина, Салюков назначен на должность заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации.
Мордвичев получил звание генерал-майора в 2013 году, генерал-лейтенанта в 2021 году и генерал-полковника в сентябре 2023 года. Он награжден орденами Александра Невского, Жукова, Мужества, «За военные заслуги», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Суворова и другими наградами Минобороны. В 2024 году ему присвоено звание Героя Российской Федерации, а также вручена именная генеральская шашка.
Личная жизнь и репутация.
Генерал предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни. Вместе с тем, по имеющейся информации, он состоит в браке и является многодетным отцом.
В войсках он пользуется большим уважением: подчиненные отмечают его решительность, умение быстро реагировать на вызовы и стремление к успеху. Сослуживцы называют его «генералом, нацеленным на победу», а военные обозреватели связывают с ним перспективы дальнейшего наступления российских войск.
В июне 2023 года Андрей Мордвичев попал под санкции Евросоюза и Швейцарии за поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. В ноябре попал в санкционный список самой Украины.