Жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

В Луганской Народной Республике задержан местный житель, подозреваемый в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по ЛНР.
«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства», — говорится в сообщении.
Согласно официальному заявлению, мужчина, проживавший в городе Рубежное, систематически собирал и передавал противнику информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории республики.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ (Шпионаж). В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.
Ранее в Воронеже задержали россиянина по подозрению в государственной измене. Отмечается, что мужчина передавал Службе безопасности Украины данные о работе военного объекта на территории РФ.