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Жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

В ЛНР задержан мужчина, передававший украинским спецслужбам данные о российских войсках.

Источник: Комсомольская правда

В Луганской Народной Республике задержан местный житель, подозреваемый в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по ЛНР.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства», — говорится в сообщении.

Согласно официальному заявлению, мужчина, проживавший в городе Рубежное, систематически собирал и передавал противнику информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории республики.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ (Шпионаж). В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.

Ранее в Воронеже задержали россиянина по подозрению в государственной измене. Отмечается, что мужчина передавал Службе безопасности Украины данные о работе военного объекта на территории РФ.