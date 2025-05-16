В ЛНР силовики задержали украинца за шпионаж

Гражданин Украины задержан в ЛНР по подозрению в шпионаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское управление ФСБ.
Согласно информации силовиков, подозреваемый, проживавший в городе Рубежное, занимался сбором информации о дислокации российских войск в регионе для последующей передачи ее украинским спецслужбам.
Задержанный обосновал свои действия требованием уехавшей на контролируемую ВСУ территорию жены, которая шантажировала его, угрожая лишить общения с детьми.
Сообщается о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела о шпионаже.
Ранее стало известно о задержании силовиками жителя Мариуполя, подозреваемого в передаче данных о российских военных украинским спецслужбам.