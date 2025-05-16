В Токио группу граждан Узбекистана подозревают в серии разбойных нападений

Один из эпизодов произошёл рано утром 30 декабря. Тогда, как установила полиция, группа напала на трёх иностранцев, отобрав у них сумки и кошельки общей стоимостью около 210 тысяч йен (примерно 1400 долларов). Одну из жертв грабители избили.