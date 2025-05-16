В Токио группу граждан Узбекистана подозревают в серии разбойных нападений

Как выяснило следствие, с августа по февраль злоумышленники заработали около 8 миллионов йен (примерно 55 тысяч долларов), перепродавая смартфоны, купленные с помощью похищенных кредитных карт.
Один из эпизодов произошёл рано утром 30 декабря. Тогда, как установила полиция, группа напала на трёх иностранцев, отобрав у них сумки и кошельки общей стоимостью около 210 тысяч йен (примерно 1400 долларов). Одну из жертв грабители избили.
По данным японской полиции, всем задержанным около 20 лет. Предполагаемый лидер банды отказывается давать показания. Остальные фигуранты дела отвергают свою причастность и заявляют о невиновности.
Следствие продолжается. Правоохранительные органы проверяют, причастны ли задержанные к другим подобным преступлениям.