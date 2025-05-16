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Взрыв произошел на территории предприятия «Свеча» в Башкирии

Взрыв произошел на предприятии по производству парафина «Свеча» в городе Салават в Башкирии. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил источник Telegram-канала «112».

Взрыв произошел на предприятии по производству парафина «Свеча» в городе Салават в Башкирии. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил источник Telegram-канала «112».

В результате взрыва здание частично обрушилось, там также загорелся парафин. Предварительно, пострадали четыре человека, еще один пострадавший находится под завалами. На месте происшествия работают экстренные службы, передает Telegram-канал.

Официального подтверждения информации пока не поступало.

В этот же день в Подольске произошло возгорание в местном автосервисе. Кроме того, местные сообщили о доносящихся звуках взрывов. Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров.