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Жителя Омской области приговорили к 9 годам колонии за убийство в драке

Мужчина также пройдет принудительное лечение у психиатра.

Источник: Комсомольская правда

37-летнего безработного из села Надеждино осудили за убийство 21-летнего парня во время конфликта. Омский районный суд признал мужчину виновным по статье о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смертью. Об этом сообщила 16 мая прокуратура региона.

«3 сентября 2024 года в поселке Дачном осужденный в ходе ссоры нанес многочисленные удары руками и ногами по телу малознакомого парня. От полученных повреждений тот скончался в больнице. Вину в совершении преступления мужчина признал частично, настаивая, что причина случившегося — необходимость самообороны от преступных действий погибшего», — уточнили в ведомстве.

Следствие смогло доказать отсутствие оснований для версии, которую выдвинул обвиненный. Суд учел, что последний уже имел непогашенную судимость за кражи. Был вынесен приговор: 9 лет колонии строгого режима. Кроме того, сибиряка обязали компенсировать матери погибшего 1,7 млн рублей и пройти принудительное амбулаторное лечение у психиатра.

Решение суда уже вступило в силу.