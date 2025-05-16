Жителя Омской области приговорили к 9 годам колонии за убийство в драке

«3 сентября 2024 года в поселке Дачном осужденный в ходе ссоры нанес многочисленные удары руками и ногами по телу малознакомого парня. От полученных повреждений тот скончался в больнице. Вину в совершении преступления мужчина признал частично, настаивая, что причина случившегося — необходимость самообороны от преступных действий погибшего», — уточнили в ведомстве.