Продал машину и набрал кредитов: мошенники развели токаря из Нижнего Новгорода на три миллиона рублей

58-летний житель Нижнего Новгорода стал жертвой телефонных мошенников, потеряв почти три миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
Злоумышленники в течение двух недель методично вводили мужчину в заблуждение, представляясь сотрудниками Роскомнадзора и правоохранительных органов. Они убедили потерпевшего, что на его имя пытаются оформить кредит, и для предотвращения этого необходимо выполнить ряд действий. Поддавшись уговорам, мужчина оформил три кредита на общую сумму 943 тысячи рублей, продал свой автомобиль за 700 тысяч рублей и перевел все средства вместе с личными сбережениями — 1,34 млн рублей — на указанные мошенниками счета. Общая сумма ущерба составила 2 млн 987 тысяч рублей.
После выполнения всех операций по указанию злоумышленников потерпевший удалил банковские приложения, что осложнило возможность отслеживания денежных потоков. Только после полной потери средств мужчина осознал, что стал жертвой преступления, и обратился в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Полиция предупреждает граждан о необходимости проявлять бдительность при общении с неизвестными лицами по телефону, особенно когда речь идет о финансовых операциях. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что настоящие представители государственных учреждений никогда не запрашивают конфиденциальную банковскую информацию и не требуют перевода денежных средств по телефону. При получении подобных звонков рекомендуется немедленно их прекращать и самостоятельно перезванивать в официальные службы банков или госорганов для проверки информации. В случае любых подозрительных действий в отношении своих средств следует незамедлительно обращаться в ближайший отдел полиции.