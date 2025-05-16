Продал машину и набрал кредитов: мошенники развели токаря из Нижнего Новгорода на три миллиона рублей

Полиция предупреждает граждан о необходимости проявлять бдительность при общении с неизвестными лицами по телефону, особенно когда речь идет о финансовых операциях. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что настоящие представители государственных учреждений никогда не запрашивают конфиденциальную банковскую информацию и не требуют перевода денежных средств по телефону. При получении подобных звонков рекомендуется немедленно их прекращать и самостоятельно перезванивать в официальные службы банков или госорганов для проверки информации. В случае любых подозрительных действий в отношении своих средств следует незамедлительно обращаться в ближайший отдел полиции.