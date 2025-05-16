На территории предприятия «Свеча» в Башкирии произошел взрыв

«В 07:49 по системе ЦОВ-112 поступила карточка о взрыве на территории бывшего ОАО “Оптико-механический завод” на предприятии ООО “Свеча” здания размерами 108 на 40, предварительно, под завалами человек. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось разрушение на площади 30 на 30 м. К сожалению, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.
Позже в ГУ МЧС по региону сообщили, что после взрыва трех человек экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Там отметили, что «в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением». Принимаются все необходимые меры по поиску оставшегося под завалами человека. Ведется тушение разрозненных очагов горения.
Пожару присвоен второй ранг сложности, на тушение привлечены 43 человека и 17 единиц техники.
Позднее в МЧС сообщили, что открытое горение после взрыва на предприятии ликвидировали.
Данные прокуратуры
В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошел 16 мая в прмышленной зоне Салавата на предприятии, перерабатывающем парафин. «В результате произошло частичное обрушение здания. Прокуратура проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, соблюдение требований об охране труда», — указано в сообщении.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также ведомство контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по этому факту, добавили в пресс-службе.