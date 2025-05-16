На территории предприятия «Свеча» в Башкирии произошел взрыв

Позже в ГУ МЧС по региону сообщили, что после взрыва трех человек экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Там отметили, что «в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением». Принимаются все необходимые меры по поиску оставшегося под завалами человека. Ведется тушение разрозненных очагов горения.