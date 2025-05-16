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В Якутии обнаружили живыми пропавших оленеводов

ЯКУТСК, 16 мая. /ТАСС/. Пропавшие 6 мая в Жиганском районе Якутии оленевод и чумработница обнаружены живыми, они доставлены в стойбище. Об этом сообщили в службе спасения республики.

Источник: РИА "Новости"

«Оленеводы в Жиганском районе найдены и доставлены в стойбище, — говорится в сообщении. — Пропавших оленеводов в Жиганском районе нашли 15 мая. Пропавших людей обнаружили в 101 км от районного центра в местности Харлампий. Они рассказали, что прибыли в эту местность 14 мая (в общей сложности путь занял восемь дней), до места базирования не доехали 35 км. Причина задержки — утопили снегоход, доставали из воды, шли пешком, спутниковый телефон сломался».

Состояние пострадавших оценивается как хорошее, жалоб нет.

Информация о том, что 6 мая из Жиганска выехали оленевод и чумработница на снегоходе в оленье стадо и не добрались до места назначения, поступила 15 мая. Тем же вечером на их поиски вылетел вертолет.