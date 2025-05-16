В Якутии обнаружили живыми пропавших оленеводов

«Оленеводы в Жиганском районе найдены и доставлены в стойбище, — говорится в сообщении. — Пропавших оленеводов в Жиганском районе нашли 15 мая. Пропавших людей обнаружили в 101 км от районного центра в местности Харлампий. Они рассказали, что прибыли в эту местность 14 мая (в общей сложности путь занял восемь дней), до места базирования не доехали 35 км. Причина задержки — утопили снегоход, доставали из воды, шли пешком, спутниковый телефон сломался».