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В Омске задержали бывшего замдиректора филиала «Почты России»

ОМСК, 16 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали бывшего заместителя директора омского филиала АО «Почта Россия» Алексея Суховеева, который подозревается в получении взятки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора УФПС Омской области — филиал АО “Почта России”, подозреваемого в получении взятки в крупном размере за незаконные действия (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В настоящее время подозреваемый задержан», — сказали в пресс-службе.

По версии следствия, в 2024 году Суховеев, используя свое служебное положение, получил от предпринимателя в виде взятки 246 тыс. рублей за незаконные действия при заключении договора на оказание возмездных услуг по размещению рекламной конструкции на здании омского Главпочтамта. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.