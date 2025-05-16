В Омске задержали бывшего замдиректора филиала «Почты России»

«Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора УФПС Омской области — филиал АО “Почта России”, подозреваемого в получении взятки в крупном размере за незаконные действия (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В настоящее время подозреваемый задержан», — сказали в пресс-службе.
По версии следствия, в 2024 году Суховеев, используя свое служебное положение, получил от предпринимателя в виде взятки 246 тыс. рублей за незаконные действия при заключении договора на оказание возмездных услуг по размещению рекламной конструкции на здании омского Главпочтамта. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.