В Омске задержали бывшего замдиректора филиала «Почты России»

По версии следствия, в 2024 году Суховеев, используя свое служебное положение, получил от предпринимателя в виде взятки 246 тыс. рублей за незаконные действия при заключении договора на оказание возмездных услуг по размещению рекламной конструкции на здании омского Главпочтамта. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.