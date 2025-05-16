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В Казани на мосту Миллениум произошло серьезное ДТП

В результате аварии пострадало несколько легковых автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на мосту Миллениум 16 мая ночью произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в городском телеграм-канале.

По предварительной информации, в результате аварии пострадало несколько легковых автомобилей. У машин смяты корпуса, разбиты фары.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства массового ДТП. Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, на трассе М-12 из-за ДТП с грузовиком перекрывали движение в сторону Казани. В связи с произошедшим для машин был организован съезд на 258 километре.