В Екатеринбурге подростки перевели мошенникам более четырёх миллионов рублей

В Екатеринбурге за два дня подростки перевели мошенникам более четырёх миллионов рублей со счетов своих родителей, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Первый случай произошел с выпускником колледжа. Ему позвонили якобы от завуча и попросили назвать код из СМС для обновления электронного пропуска. После этого школьнику начали звонить «сотрудники ФСБ» и «Центробанка». Они убедили подростка, что код дал мошенникам доступ к «Госуслугам» родителей и скоро деньги с их счетов уйдут в поддержку недружественных государств.
Подросток поверил и перевел все деньги с банковских карт родителей на указанные мошенниками счета — 2 195 000 рублей. Узнав об этом, мама выпускника сразу обратилась в полицию. По факту мошенничества уже возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
На следующий день в отдел полиции пришла мама другого подростка из соседнего учебного заведения. Её сын тоже перевёл мошенникам около двух миллионов рублей.
— УМВД России по Екатеринбургу в очередной раз просит граждан провести с несовершеннолетними детьми соответствующие беседы. Ребенок должен знать, что общение с неизвестными по телефону или через интернет может быть опасно. А также что о любой подозрительной ситуации необходимо обязательно сообщать родным, — уточняют в городской полиции.
Также рекомендуется ограничивать детям доступ к банковским приложениям и электронным платежам родителей, чтобы избежать подобных ситуаций.