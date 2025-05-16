В Екатеринбурге подростки перевели мошенникам более четырёх миллионов рублей

Первый случай произошел с выпускником колледжа. Ему позвонили якобы от завуча и попросили назвать код из СМС для обновления электронного пропуска. После этого школьнику начали звонить «сотрудники ФСБ» и «Центробанка». Они убедили подростка, что код дал мошенникам доступ к «Госуслугам» родителей и скоро деньги с их счетов уйдут в поддержку недружественных государств.