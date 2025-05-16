Могилевчанин совершил покушение на убийство участкового, ударив его ножом

Агрессивный 61-летний житель Могилева совершил покушение на убийство участкового при исполнении, когда тот прибыл по сообщению о семейно-бытовом конфликте, рассказали в МВД Беларуси.
«В Могилеве участковый инспектор милиции выбыл на сообщение о семейно-бытовом конфликте. По адресу находился агрессивно настроенный 61-летний мужчина, который внезапно достал из кармана нож и нанес стражу порядка удар в область живота, причинив тяжкие телесные повреждения», — сообщили подробности в МВД.
Затем раненый милиционер попытался догнать злоумышленника, но тот скрылся на машине. Когда инспекторы ГАИ обнаружили подозреваемого, началась погоня. Объявили план «Перехват».
Дальнейшие события развернулись на дороге М-8 «граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины». Вблизи деревни Воронино Быховского района мужчина не справился с управлением, выехал на левую по ходу движения обочину и врезался в стоявшую машину. В результате ДТП преследуемый погиб.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 25 лет, или пожизненное заключение или исключительную меру наказания.
Пострадавшему милиционеру оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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