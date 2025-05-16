Могилевчанин совершил покушение на убийство участкового, ударив его ножом

В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 25 лет, или пожизненное заключение или исключительную меру наказания.