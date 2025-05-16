В МЧС Башкирии назвали предварительную причину ЧП на предприятии в Салавате

Как сообщается на сайте ведомства, в 09.49 16 мая по Системе ЦОВ-112 поступила карточка о взрыве на территории бывшего ОАО «Оптика механического завода» на предприятии ООО «Свеча». Предварительно, под завалами находится человек, принимаются все необходимые меры по его поиску. Также трое пострадавших экстренно доставлены в больницу в тяжелом состоянии.