В МЧС Башкирии назвали предварительную причину ЧП на предприятии в Салавате

Как сообщается на сайте ведомства, в 09.49 16 мая по Системе ЦОВ-112 поступила карточка о взрыве на территории бывшего ОАО «Оптика механического завода» на предприятии ООО «Свеча». Предварительно, под завалами находится человек, принимаются все необходимые меры по его поиску. Также трое пострадавших экстренно доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Всего к тушению возгорания привлекли 43 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России — 20 человек и 9 единиц техники. Сейчас ведется тушение разрозненных очагов горения.
В пресс-службе МЧС по РБ добавили, что, предварительно, в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.
Как информировал «Башинформ», прокуратура проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, соблюдение требований об охране труда. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту.