Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Салавате

Ранее ГУ МЧС по республике сообщало, что поступила информация о взрыве на территории бывшего ОАО «Оптика механического завода» на предприятии «Свеча» (город Салават), предварительно, под завалами мог оказаться один человек.
«Возможно, под завалами находится один человек, принимаются все необходимые меры по его поиску. Трое экстренно доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас ведется тушение разрозненных очагов горения», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что, по предварительным данным, в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.