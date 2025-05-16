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Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Салавате

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Трое пострадавших при пожаре на производстве в Салавате экстренно доставлены в больницу в тяжелом состоянии, причиной ЧП могло стать нарушение технологического процесса, сообщает в пятницу ГУ МЧС по Башкирии в Тelegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее ГУ МЧС по республике сообщало, что поступила информация о взрыве на территории бывшего ОАО «Оптика механического завода» на предприятии «Свеча» (город Салават), предварительно, под завалами мог оказаться один человек.

«Возможно, под завалами находится один человек, принимаются все необходимые меры по его поиску. Трое экстренно доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас ведется тушение разрозненных очагов горения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что, по предварительным данным, в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.