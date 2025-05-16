Причиной взрыва на заводе в Башкирии могло стать нарушение техпроцесса

В Салавате на территории бывшего ОАО «Оптика механического завода» на предприятии ООО «Свеча» произошел взрыв. Под обломками находится один человек, еще трое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
Как сообщили в МЧС республики, для разбора завалов и тушения пожара задействованы 43 спасателя и 17 единиц спецтехники.
Предварительной причиной инцидента стало нарушение технологического процесса, приведшее к разгерметизации печного оборудования. Это вызвало последующее разрушение здания и масштабное возгорание. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
По факту ЧП прокуратура Башкирии начала свою проверку.