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Причиной взрыва на заводе в Башкирии могло стать нарушение техпроцесса

В МЧС Башкирии назвали предварительную причину ЧП на предприятии в Салавате.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате на территории бывшего ОАО «Оптика механического завода» на предприятии ООО «Свеча» произошел взрыв. Под обломками находится один человек, еще трое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Как сообщили в МЧС республики, для разбора завалов и тушения пожара задействованы 43 спасателя и 17 единиц спецтехники.

Предварительной причиной инцидента стало нарушение технологического процесса, приведшее к разгерметизации печного оборудования. Это вызвало последующее разрушение здания и масштабное возгорание. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

По факту ЧП прокуратура Башкирии начала свою проверку.