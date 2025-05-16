В Красноярске осудили экс-управляющего «Платинум Арены»

По версии следствия, первые контракты были заключены в 2021 году на сумму более 8 миллионов рублей. С них бывший управляющий путём выполнения не всех работ по договору похитил более 400 тысяч рублей. Следующий контракт был заключен в январе 2023 года на сумму 9 миллионов рублей, оттуда подельники присвоили уже 1,3 миллиона рублей.