Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске осудили экс-управляющего «Платинум Арены»

Экс-управляющего «Платинум Арены» в Красноярске приговорили к пяти годам условно.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 16 мая — РИА Новости. Экс-управляющего «Платинум Арены» в Красноярске Сергея Коляко приговорили к 5 годам условного лишения свободы по делу о мошенничестве и присвоении денег на техобслуживании спорткомплекса, сообщает краевая прокуратура.

Ранее региональный главк СК РФ сообщал, что экс-управляющий Сергей Коляко совместно с бывшим первым заместителем министра спорта Красноярского края Романом Сотниковым договорились о систематическом хищении денежных средств спорткомплекса. Для этого экс-управляющий создал подконтрольную ему фирму ООО «СК Вавилон», которая начала заниматься техническим обслуживанием арены.

По версии следствия, первые контракты были заключены в 2021 году на сумму более 8 миллионов рублей. С них бывший управляющий путём выполнения не всех работ по договору похитил более 400 тысяч рублей. Следующий контракт был заключен в январе 2023 года на сумму 9 миллионов рублей, оттуда подельники присвоили уже 1,3 миллиона рублей.

«Прокурор края заключил с подсудимым досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках его исполнения он дал изобличающие показания на высокопоставленного подельника… Суд признал экс-управляющего виновным в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), присвоении (ч.4 ст. 160 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 5 лет условного лишения свободы с испытательным сроком», — говорится в сообщении.

Уточняется, что экс-директор признал вину и возместил ущерб.