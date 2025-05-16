В Красноярске осудили экс-управляющего «Платинум Арены»

КРАСНОЯРСК, 16 мая — РИА Новости. Экс-управляющего «Платинум Арены» в Красноярске Сергея Коляко приговорили к 5 годам условного лишения свободы по делу о мошенничестве и присвоении денег на техобслуживании спорткомплекса, сообщает краевая прокуратура.
Ранее региональный главк СК РФ сообщал, что экс-управляющий Сергей Коляко совместно с бывшим первым заместителем министра спорта Красноярского края Романом Сотниковым договорились о систематическом хищении денежных средств спорткомплекса. Для этого экс-управляющий создал подконтрольную ему фирму ООО «СК Вавилон», которая начала заниматься техническим обслуживанием арены.
По версии следствия, первые контракты были заключены в 2021 году на сумму более 8 миллионов рублей. С них бывший управляющий путём выполнения не всех работ по договору похитил более 400 тысяч рублей. Следующий контракт был заключен в январе 2023 года на сумму 9 миллионов рублей, оттуда подельники присвоили уже 1,3 миллиона рублей.
«Прокурор края заключил с подсудимым досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках его исполнения он дал изобличающие показания на высокопоставленного подельника… Суд признал экс-управляющего виновным в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), присвоении (ч.4 ст. 160 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 5 лет условного лишения свободы с испытательным сроком», — говорится в сообщении.
Уточняется, что экс-директор признал вину и возместил ущерб.