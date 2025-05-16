Москвича-закладчика задержали за попытку сбыта 7,5 кг синтетических наркотиков

«В столичную полицию поступила информация о том, что 34-летний москвич может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств на территории Москвы и Московской области. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий данные сведения подтвердились. Оперативники при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали данного гражданина около магазина на ул. Ботаническая. В его автомобиле, припаркованном неподалеку, полицейские обнаружили пять свертков с белым порошком. Проведенное исследование показало, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство — производное N-метилэфедрона общей массой около 5 кг», — сказали в ведомстве.