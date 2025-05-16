Москвича-закладчика задержали за попытку сбыта 7,5 кг синтетических наркотиков

«В столичную полицию поступила информация о том, что 34-летний москвич может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств на территории Москвы и Московской области. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий данные сведения подтвердились. Оперативники при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали данного гражданина около магазина на ул. Ботаническая. В его автомобиле, припаркованном неподалеку, полицейские обнаружили пять свертков с белым порошком. Проведенное исследование показало, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство — производное N-метилэфедрона общей массой около 5 кг», — сказали в ведомстве.
В двух квартирах на ул. Дубнинская и Ботаническая, где время от времени жил задержанный, обнаружили пять пакетов, 15 свертков и три стеклянных противня с веществами, предположительно изготовленными наркодельцом, а также упаковочный материал, электронные весы и вакууматор. Находки отправили на экспертизу.
В ходе работы со злоумышленником полицейские узнали, что часть наркотиков мужчина ранее поместил в тайники-закладки в подмосковном лесу. Там сотрудники МВД нашли и изъяли три пакета с «синтетикой» общей массой около 2,5 кг. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Фигурант арестован, полиция проверяет его на причастность к другим преступлениям, а также вычисляет соучастников.