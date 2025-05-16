Ричмонд
+21°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое заключенных сбежали из тюрьмы в Бендерах: Одного уже поймали

Одного преступника уже задержали, второго разыскивает полиция.

Источник: Комсомольская правда

Двое заключенных сбежали этой ночью из тюрьмы № 8 в Бендерах.

Согласно источникам pulsmedia.md, речь идет о двух заключенных в возрасте 26 и 23 лет, соответственно, из Кагульского и Каушанского районов, которым прошлой ночью при неизвестных обстоятельствах удалось совершить побег из следственного изолятора.

Первый был приговорен к 10 годам лишения свободы за ряд преступлений, а второй был приговорен в 2021 году к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Один из сбежавших заключенных был задержан сотрудниками бендерского пенитенциара № 8.

Власти продолжают поиски второго беглеца, и в полиции утверждают, что вышли на его след.

Источники, близкие к расследованию, сообщили телеграм-каналу Ultima Oră, что на самом деле пытались совершить побег трое осужденных.

Задержанный находится под следствием по факту попытки побега.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Вовремя предать свои принципы — это для властей Молдовы умение предвидеть: И президент Беларуси Лукашенко уже не совсем диктатор, и страна у него — почти демократическая.

Министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля признался, что «авторитарная» Беларусь стала одним из экспортных хабов для молдавской продукции (далее…).

Экономика Молдовы в последние несколько лет упала ниже уровня 1990-го года: Почему ПАС и Санду делают из нашей страны прилавок для европейских товаров, а экспорт блокируют.

Рост цен на продукты и услуги — последствия прозападной политики власти (далее…).

До слез: «Разве семья — это только по праздникам?» — 12-летний мальчик из Молдовы, у которого родители вынуждены работать за границей, поделился своей болью и написал письмо в никуда — президенту Санду.

Это письмо в День Семьи опубликовала адвокат Алина Палий на своей странице (далее…).