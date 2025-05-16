Двое заключенных сбежали из тюрьмы в Бендерах: Одного уже поймали

Двое заключенных сбежали этой ночью из тюрьмы № 8 в Бендерах.
Согласно источникам pulsmedia.md, речь идет о двух заключенных в возрасте 26 и 23 лет, соответственно, из Кагульского и Каушанского районов, которым прошлой ночью при неизвестных обстоятельствах удалось совершить побег из следственного изолятора.
Первый был приговорен к 10 годам лишения свободы за ряд преступлений, а второй был приговорен в 2021 году к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Один из сбежавших заключенных был задержан сотрудниками бендерского пенитенциара № 8.
Власти продолжают поиски второго беглеца, и в полиции утверждают, что вышли на его след.
Источники, близкие к расследованию, сообщили телеграм-каналу Ultima Oră, что на самом деле пытались совершить побег трое осужденных.
Задержанный находится под следствием по факту попытки побега.
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