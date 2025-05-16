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Стало известно состояние пострадавших при взрыве на башкирском предприятии

Один из пострадавших мужчин находится в крайне тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, в каком сейчас состоянии находятся пострадавшие при взрыве на предприятии ООО «Свеча» в Салавате трое мужчин.

Как рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, все трое пострадавших находятся в больнице. Самое тяжелое состояние у 43-летнего мужчины, которого доставили в больницу Салавата. За его жизнь сейчас борются врачи.

Двоих мужчин направили в Стерлитамак. У 40-летнего мужчины диагностировали тяжелые ожоги, второй находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, взрыв на территории бывшего завода прогремел утром 16 мая. Причиной ЧП могло стать нарушение технологического процесса, приведшее к разгерметизации печного оборудования. Это вызвало последующее разрушение здания и масштабное возгорание.

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