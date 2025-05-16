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Потеряла на инвестициях: у жительницы Самарской области похитил 1 млн рублей

На уловку мошенника попалась 40-летняя женщина из Сызрани, которая хотела подзаработать.

На уловку мошенника попалась 40-летняя женщина из Сызрани, которая хотела подзаработать. Подробностями поделились представители регионального главка.

Пострадавшая присоединилась к нескольким чатам. Там давали советы по улучшению финансового положения. Позже с ней связался неизвестный в роли сотрудника инвестиционной фирмы. Рассказал о проектах организации.

Женщина решила в них поучаствовать. Собеседник рекомендовал вкладывать по-крупному в валюте. Но у местной жительницы не хватало денег. Незнакомец напомнил о кредитах. В итоге она взяла миллион рублей и перевела на некий счет.

Далее ожидала прибыль с процентов, но деньги так и не пришли. Поняла, что стала жертвой афериста. Обратилась за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

А недавно в Тольятти полиция задержала подростка, который украл у пенсионеров 2 млн рублей.

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