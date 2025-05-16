В Рязани и Новосибирске раскрыли аферу с «Пушкинскими картами»

Как отметила Волк, бывший заведующий отделом рязанского музея организовал продажу билетов от имени владельцев «Пушкинских карт» через посредников, обеспечивая их фиктивное гашение. Он зарегистрировал индивидуальных предпринимателей среди родственников и знакомых, с которыми заключил фиктивные договоры на услуги. В результате он обналичил более 10 миллионов рублей с апреля 2023 по май 2024 года.