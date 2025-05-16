В Самаре приставы переселили мужчину из аварийного дома в новую квартиру

В Самаре служба судебных приставов помогла мужчине переселиться из аварийного дома в новый. Об этом стало известно от ФССП.
Житель аварийного дома наотрез отказывался переезжать в выделенную ему квартиру. Этим он подвергал свою жизнь опасности.
Несколько раз мужчине напоминали о том, что он должен переехать по решению суда. Один раз с него даже взыскали 5 тысяч рублей и запретили выезжать из России.
В конце-концов житель аварийного здания переехал в новую квартиру.
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