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В Самаре приставы переселили мужчину из аварийного дома в новую квартиру

В Самаре служба судебных приставов помогла мужчине переселиться из аварийного дома в новый.

В Самаре служба судебных приставов помогла мужчине переселиться из аварийного дома в новый. Об этом стало известно от ФССП.

Житель аварийного дома наотрез отказывался переезжать в выделенную ему квартиру. Этим он подвергал свою жизнь опасности.

Несколько раз мужчине напоминали о том, что он должен переехать по решению суда. Один раз с него даже взыскали 5 тысяч рублей и запретили выезжать из России.

В конце-концов житель аварийного здания переехал в новую квартиру.

Больше интересного о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».