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В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии пострадавших при взрыве мужчин

На контроле ситуацию держит министр.

Источник: Аргументы и факты

Министр здравоохранения Башкирия Айрат Рахматуллин сообщил о состоянии пострадавших при взрыве на предприятии «Свеча» в Салавате.

По его словам, двоих пострадавших доставили в больницу города. 43-летний мужчина находится в реанимации крайне тяжелом состоянии. У 40-летнего мужчины диагностировали термические ожоги. После осмотра его направили в ожоговое отделение городской больницы Стерлитамака.

Третьего пострадавшего с места происшествия увезли в ГБ № 1 Стерлитамака. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«На месте происшествия продолжает дежурить бригада скорой помощи», — добавил Айрат Рахматуллин.