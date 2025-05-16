В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии пострадавших при взрыве мужчин

Министр здравоохранения Башкирия Айрат Рахматуллин сообщил о состоянии пострадавших при взрыве на предприятии «Свеча» в Салавате.
По его словам, двоих пострадавших доставили в больницу города. 43-летний мужчина находится в реанимации крайне тяжелом состоянии. У 40-летнего мужчины диагностировали термические ожоги. После осмотра его направили в ожоговое отделение городской больницы Стерлитамака.
Третьего пострадавшего с места происшествия увезли в ГБ № 1 Стерлитамака. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
«На месте происшествия продолжает дежурить бригада скорой помощи», — добавил Айрат Рахматуллин.