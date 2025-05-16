В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии пострадавших при взрыве мужчин

По его словам, двоих пострадавших доставили в больницу города. 43-летний мужчина находится в реанимации крайне тяжелом состоянии. У 40-летнего мужчины диагностировали термические ожоги. После осмотра его направили в ожоговое отделение городской больницы Стерлитамака.