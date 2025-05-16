В Забайкалье водителя убило током

В Забайкалье 5 мая 2025 года на предприятии произошел несчастный случай со смертельным исходом. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на сайт Государственной инспекции труда в Забайкалье, водитель поливочного автомобиля БЕЛАЗ после завершения ремонтных работ решил проверить исправность техники. Во время тестового заезда машина оказалась под высоковольтной линией электропередачи напряжением 6 киловатт.
— Трагедия случилась в момент, когда работник, спускаясь с автомобиля и держась за металлические поручни, получил смертельный удар током, — уточняют в агентстве.
Сейчас специалисты проводят расследование обстоятельств происшествия. Параллельно с этим решено провести внеплановую проверку предприятия с обязательным уведомлением прокуратуры для выявления возможных нарушений техники безопасности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что двух организаторов смертельной гонки из Ангарска отправили под домашний арест на два месяца.