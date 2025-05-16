В Забайкалье водителя убило током

В Забайкалье 5 мая 2025 года на предприятии произошел несчастный случай со смертельным исходом. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на сайт Государственной инспекции труда в Забайкалье, водитель поливочного автомобиля БЕЛАЗ после завершения ремонтных работ решил проверить исправность техники. Во время тестового заезда машина оказалась под высоковольтной линией электропередачи напряжением 6 киловатт.