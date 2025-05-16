Ребёнок из России разбился насмерть, упав с «бесконечного бассейна» в Египте

Семья из Ярославля прилетела на отдых в начале мая, из-за задержки рейса заселялись вечером. Пока мама оформляла документы на ресепшене, двое сыновей (4 и 5 лет) с папой вышли на улицу. По словам очевидцев, в помещении было холодно из-за кондиционеров.
Ресепшен в этом отеле находится на втором уровне, к которому снаружи примыкает бассейн с эффектом «Инфинити»: их ещё называют безбортными — там создаётся впечатление, что водная поверхность не имеет границы.
Младший мальчишка забрался на край бассейна, у которого не было защитных ограждений, и когда отец окликнул его, то из-за конструкции ребёнок не сориентировался, в какую сторону спускаться, и слез с того самого края, за которым и создаётся этот эффект безграничности, отец просто не успел до него добежать. Но с той стороны была пустота — и мальчик рухнул с шестиметровой высоты. Он умер в больнице.
Отель позиционирует себя как семейный и имеет хорошую репутацию. Мать погибшего мальчика сама работает турагентом. Семья будет добиваться наказания администрации гостиницы и возбуждения уголовного дела.
Сразу после трагедии у бассейна установили ограждения.