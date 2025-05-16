Ребёнок из России разбился насмерть, упав с «бесконечного бассейна» в Египте

Младший мальчишка забрался на край бассейна, у которого не было защитных ограждений, и когда отец окликнул его, то из-за конструкции ребёнок не сориентировался, в какую сторону спускаться, и слез с того самого края, за которым и создаётся этот эффект безграничности, отец просто не успел до него добежать. Но с той стороны была пустота — и мальчик рухнул с шестиметровой высоты. Он умер в больнице.