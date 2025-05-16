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На тольяттинца завели дело за фиктивную регистрацию 15 иностранцев

Это случилось в Центральном районе города. 46-летний местный участвовал в незаконной схеме за вознаграждение.

Это случилось в Центральном районе города. 46-летний местный участвовал в незаконной схеме за вознаграждение, сообщили в областном ГУ МВД.

Горожанин нелегально прописал в своей однокомнатной квартире 15 выходцев из-за рубежа. Причем ранее его предупреждали об ответственности за подобные действия, но мужчина слова правоохранителей проигнорировал.

Позже полицейские осмотрели помещение и выяснили, что оно не подходит для проживания такого числа людей. Горожанин признал вину и уточнил: за фиктивную регистрацию получил около 3 тыс. рублей. На него завели уголовное дело.

А в Самаре шесть бывших иностранцев-уклонистов во время рейда отправили в военкомат.

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