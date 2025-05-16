В Отрадном задержали местного жителя по подозрению в хранении наркотиков

В апреле текущего года в городе Отрадный полицейские обратили внимание на мужчину, который заметив сотрудников полиции, проявил беспокойство и поспешил скрыться.
На требование показать документы мужчина заметно нервничал. Во время проверки выяснилось, что он проявляет признаки наркотического опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
В отделе полиции в присутствии понятых мужчина добровольно выдал свёрток с порошкообразным веществом желтого цвета. Экспертиза подтвердила, что изъятый препарат является героином массой 1,13 грамма.
Задержанный пояснил, что обнаружил наркотик случайно и собирался употребить его лично. По факту его показаний проводится дополнительная проверка.
Мужчине назначен штраф в размере 4 тысяч рублей за правонарушение, предусмотренное статьей 6.9 КоАП РФ. В отношении него также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков). Дело находится на рассмотрении.
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