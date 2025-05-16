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Мужчина получил сильные ожоги при пожаре в подсобном помещении в Ростове

В Ростове произошел пожар в подсобном помещении, пострадал 67-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону при пожаре в подсобном помещении пострадал 67-летний мужчина, с сильными ожогами он попал в больницу. Об этом утром 16 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло в помещении на улице Вити Черевичкина. Предварительно, огонь на одном квадратном метре вспыхнул после замыкания электропечи.

Спасатели просят жителей Дона периодически проверять состояние электроприборов и проводки. Также всем рекомендуют приобрести огнетушитель.

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