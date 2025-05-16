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В Ташкенте задержали водителя с 96 нарушениями ПДД

Vaib.uz (Узбекистан. 16 мая). Во время очередного рейда в Мирзо-Улугбекском районе столицы сотрудники ДПС остановили водителя, который, судя по всему, считает Правила дорожного движения чем-то вроде необязательных рекомендаций. С начала 2024 года на его счету 96 зафиксированных нарушений. Общая сумма долга составляет 28 миллионов сумов, сообщили в ГСБДД.

Источник: Vaib.Uz

В других странах с такими «рекордсменами» разговор короткий. В США, например, накопление неоплаченных штрафов может привести к лишению водительских прав, аресту и изъятию автомобиля. Там широко используется система блокировки колёс до полной оплаты долга.

В Германии игнорирование штрафов заканчивается блокировкой банковского счёта, конфискацией имущества и, при необходимости, арестом. Постоянные нарушители проходят обязательные «перевоспитательные» курсы, а в особо запущенных случаях лишаются прав.

В Сингапуре за многократные нарушения и неуплату штрафов водителя могут привлечь к уголовной ответственности — вплоть до тюрьмы и пожизненного лишения прав.

В Грузии действует система штрафных баллов. Достигнув лимита, он автоматически лишается прав. При этом все штрафы жёстко привязаны к налоговой системе, и уклониться от их уплаты практически невозможно.

Практика зарубежных стран показывает: когда наказание становится реальным и неотвратимым — дисциплина на дорогах улучшается. Возможно, и в Узбекистане пора ввести жёсткие меры: блокировку или арест авто, изъятие прав. Потому что 96 нарушений — это не просто халатность. Это демонстративное пренебрежение безопасностью на дороге.