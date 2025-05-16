В Ташкенте задержали водителя с 96 нарушениями ПДД

Практика зарубежных стран показывает: когда наказание становится реальным и неотвратимым — дисциплина на дорогах улучшается. Возможно, и в Узбекистане пора ввести жёсткие меры: блокировку или арест авто, изъятие прав. Потому что 96 нарушений — это не просто халатность. Это демонстративное пренебрежение безопасностью на дороге.