Крупная табачная фабрика под Петербургом делала контрафакт на всю страну

В Петербурге завершилось расследование дела о крупной подпольной табачной фабрики, в течение шести лет снабжавшей контрафактом сразу несколько регионов страны.
Мощности подпольного производства были внушительными: за период своего существования состоявшая из 5 функционально и территориально обособленных структурных подразделений фабрика произвела и продала порядка 115 миллионов пачек сигарет общей стоимостью свыше 1,8 миллиарда рублей. Следователи ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ установили, что злоумышленники использовали 11 мощнейших производственных линий, способных только по отдельности изготавливать 5 тысяч сигарет в минуту.
Нелегальное производство табачных изделий было организовано в Тосно, на Лифляндской улице в Петербурге, а также в Калязинском районе Тверской области.
На пачки клеили этикетки известных брендов и маркировали поддельными акцизными марками и продавали в Москве и Московской области, Ярославле и Владимирской области, а также в Красноярском и Хабаровском краях. Согласно подсчётам, ущерб правообладателям этих брендов составил свыше 47 миллионов рублей.
Расследуя это дело, сотрудники ГСУ ГУ МВД и оперативники экономической полиции и УФСБ провели порядка 40 обысков, изъяв более 2 миллиона пачек готовой контрафактной табачной продукции и 100 тонн сырья. У организаторов нелегального бизнеса изъяты 550 тысяч евро наличкой, а также содержащая, внешнеэкономические договоры поставок сырья и комплектующих из-за рубежа финансово-хозяйственная документация.
В итоге судить будут 12 человек, о задержании шести из которых в апреле прошлого года сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Остальные участники криминального бизнеса были установлены и задержаны в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
На счета фигурантов в качестве обеспечительной меры по возмещению причинённого материального ущерба наложен арест на сумму 33 миллиона рублей и 526 тысяч долларов США.
Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), ч. 6 ст. 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок), ч. 6 ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки) и преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Тосненский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Ленобласти обнаружили водку и виски элитных брендов в пятилитровках. Прятали их в гаражном алкоскладе на Мурманском шоссе.