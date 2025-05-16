Крупная табачная фабрика под Петербургом делала контрафакт на всю страну

Мощности подпольного производства были внушительными: за период своего существования состоявшая из 5 функционально и территориально обособленных структурных подразделений фабрика произвела и продала порядка 115 миллионов пачек сигарет общей стоимостью свыше 1,8 миллиарда рублей. Следователи ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ установили, что злоумышленники использовали 11 мощнейших производственных линий, способных только по отдельности изготавливать 5 тысяч сигарет в минуту.