Мошенники обманули двух дончанок на 4,5 млн рублей

Схожая ситуация произошла с 49-летней ростовчанкой. Как сообщили в полиции, потерпевшая зарегистрировалась на сайте для «инвестирования» и начала вкладывать деньги, часть из которых были взяты в кредит. Обман раскрылся, когда прибыль так и не пришла.