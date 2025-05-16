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В Тольятти поймали водителя микроавтобуса Fiat, который разъезжал по «встречке»

Это случилось в Центральном районе. На 49-летнего автолюбителя составили административный материал.

На 49-летнего автолюбителя составили административный материал. Подробнее об инциденте рассказали в региональном главке.

Правоохранители уточнили: мужчина на микроавтобусе Fiat ехал по улице Комзина в Центральном районе города. По пути выехал на «встречку» на участке, где это запрещено. Маневр водителя засняли и выложили в соцсети.

Позже на кадры обратили внимание полицейские. Далее нашли нарушителя. Его планируют привлечь к административной ответственности. Материалы передали в суд.

«Полицейские благодарят неравнодушных граждан за оперативное предоставление информации о правонарушениях. От действий каждого участника дорожного движения зависит жизнь и здоровье окружающих», — заявили стражи порядка.

В конце апреля писали, что в губернии поймали 45 нетрезвых водителей и выявили 1,1 тыс. нарушений.

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