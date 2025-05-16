В Самаре 49-летний водитель KIA RIO сдавая назад сбил 2-летнего мальчика

В Самаре случилась авария с участием маленького ребенка. Об этом стало известсно от регионального ГУ МВД.
По данным ведомства, мужчина за рулем KIA Rio на Антонова-Овсеенко сдавал назад и сбил 2-летнего мальчика.
Выяснилось, что ребенок был доставлен в медучреждение.
В тот же день в областной столице также произошла авария с участием детей. Тогда женщина сбила двух мальчиков 7-и и 8-и лет.
Также, недавно в области был насмерть сбит пешеход.
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